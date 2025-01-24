Трамп вновь заявил о желании сделать Канаду 51-м штатом США

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Американский президент Дональд Трамп вновь высказался за вступление Канады в состав США. Он пообещал стране военные и иные преимущества, передает ТАСС.

"Я бы хотел видеть Канаду 51-м штатом. Если бы это произошло, то канадские граждане получили бы гигантское налоговое послабление – у них очень высокие налоги. И не пришлось бы волноваться по поводу военной сферы, многого (другого. – Прим. ред.). Было бы гораздо лучше здравоохранение", – заявил Трамп.

Трамп в начале декабря 2024 года предлагал сделать Канаду 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе. Кроме того, президент США счел, что объединение США и Канады помогло бы в борьбе с торговыми тарифами и в снижении налогов.

В свою очередь, уходящий со своего поста премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что его страна никогда не войдет в состав США. По его словам, оба народа получают выгоду от того, что их государства "являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности".