Трюдо в шутку предложил Трампу обменять часть Канады на один из штатов США

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в шутку предлагал избранному президенту США Дональду Трампу обменять часть государства на один из американских штатов. Предметом торга, в частности, стала Калифорния, рассказал канадский политик в эфире телеканала MSNBC.

Он отметил, что подобная инициатива действительно прозвучала с его стороны "в каком-то роде".

"Когда я начал предлагать: "Возможно, можно было бы обменять Вермонт или Калифорнию на некоторые части", он тотчас же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору", – отметил канадский премьер.

Трамп в начале декабря предлагал Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе.

Кроме того, избранный президент США счел, что объединение Штатов и Канады помогло бы в борьбе с торговыми тарифами и в снижении налогов. Трамп также выражал уверенность в том, что вхождение Канады в состав США обеспечит ей "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают".

В свою очередь, Трюдо заявлял, что его страна никогда не войдет в состав США. По его словам, оба народа получают выгоду от того, что их государства "являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности".

