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09 января, 14:40

Политика

Песков назвал драматической ситуацию с притязаниями США на Канаду и Гренландию

Фото: kremlin.ru

В Кремле с вниманием наблюдают за развитием ситуации с притязаниями США на Канаду и Гренландию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за таким, достаточно драматическим развитием ситуации – пока, слава богу, на уровне заявлений", – сказал представитель Кремля.

При этом, отметил Песков, этот вопрос находится в сфере двусторонних отношений Вашингтона с Оттавой и Копенгагеном.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть Гренландией. Он также сообщал о желании вернуть Панамский канал в собственность страны, раскритиковав высокие тарифы, взимаемые за его использование. На фоне этих заявлений датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии.

Кроме того, избранный президент в начале декабря предлагал сделать Канаду 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе. Трамп считает, что объединение США и Канады помогло бы в борьбе с торговыми тарифами и в снижении налогов.

Как писали СМИ, Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, так как считает Штаты империей, которой необходимо расширяться.

Песков обозначил позицию Кремля по вопросу притязаний Трампа на Гренландию

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