Премьер Дании заявила, что надеется на продолжение добрых отношений с США

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не верит, что будущая администрация США во главе с Дональдом Трампом решится использовать военные или экономические средства для обеспечения контроля над Гренландией. Об этом она сказала в интервью телеканалу TV 2.

"Я не могу представить себе, что мы окажемся в такой ситуации", – заявила она.

Фредериксен отметила, что США являются "самым важным и ближайшим союзником Дании". По ее мнению, как близкому союзнику США, у страны есть основания радоваться росту американской заинтересованности, однако "это должно происходить при уважении к гренландскому народу".

Ранее Трамп в очередной раз заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии в пользу Штатов, так как это необходимо для защиты национальных интересов Вашингтона. При этом он отказался давать гарантии, что не прибегнет к силе при решении данного вопроса.