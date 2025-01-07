07 января, 22:27Политика
Трамп заявил о планах переименовать Мексиканский залив в Американский залив
Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп намерен переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Об этом он рассказал в ходе своего выступления перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго.
"У этого названия прекрасное звучание, оно охватывает обширную территорию", – цитирует его ТАСС.
Он назвал такое решение уместным и раскритиковал миграционную политику Мексики, обвинив ее в плохом контроле над мигрантами и наркотиками, которые проникают в США. Он пригрозил повышением торговых пошлин не только этой стране, но и Канаде.
Кроме того, Трамп считает, что Дания должна отказаться от Гренландии в пользу Штатов, так как это необходимо для защиты национальных интересов Вашингтона. Также он еще раз высказался за возвращение Панамского канала под юрисдикцию США и отказался давать гарантии, что не прибегнет к силе при решении вопросов с этими странами.
До этого его сын, Дональд Трамп-младший, прибыл в Гренландию. Позже избранный лидер США рассказал, что сделка о покупке Гренландии должна состояться, чтобы территория вновь стала великой.
Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией