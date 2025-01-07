07 января, 07:59Политика
В Белом доме назвали Трюдо "верным другом" США
Фото: ТАСС/CP/ABACA/Wyld Adrian
Подавший в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо был "верным другом" США. Таким образом его характеризовала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.
"Трюдо был верным другом Соединенных Штатов в течение десятилетия во главе правительства Канады. Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир", – заявила она.
Жан-Пьер также заявила, что Вашингтон поддерживает канадский народ в выборе нового правительства.
Трюдо задумался о своей отставке после того, как в середине декабря прошлого года вице-премьер и министр финансов Канады Христи Фриланд сообщила о своем уходе в отставку.
6 января канадский премьер-министр официально объявил, что хочет покинуть должность главы правительства и лидера правящей в Канаде Либеральной партии после того, как будет выбран новый председатель фракции.
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