Вице-премьер Канады Фриланд заявила об уходе в отставку

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Вице-премьер и министр финансов Канады Христи Фриланд сообщила о своем уходе в отставку. Об этом она объявила в письме, направленном премьер-министру страны Джастину Трюдо.

"Вы сказали мне, что больше не хотите, чтобы я была вашим министром финансов, предложив мне другую должность в кабинете министров. Поразмыслив, я решила, что единственный честный и жизнеспособный путь – это уйти в отставку из кабинета министров", – говорится в письме Фриланд.

По данным CTV News, Трюдо на фоне подобного решения Фриланд также задумался о своей отставке. Он может объявить об этом во время выступления в парламенте Канады.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Трюдо заявил ему, что Канада может стать 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе.

Позже аналогичное предложение республиканец сделал и Мексике. По его словам, США субсидирует Канаду на сумму более чем 100 миллиардов долларов в год, а Мексику – почти на 300 миллиардов долларов в год.