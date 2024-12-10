Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США

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Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами США. Такое заявление сделал избранный президент Штатов Дональд Трамп в интервью телекомпании NBC.

Он отметил, что США субсидирует Канаду на сумму более чем 100 млрд долларов в год, а Мексику – почти на 300 млрд долларов в год.

"Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся [новыми] штатами", – высказался Трамп.

Ранее Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил ему, что страна может стать 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе. Он также сказал канадском премьеру, что сразу после инаугурации хочет ввести ввозные пошлины в размере 25% в случае, если Канада не будет оказывать помощь в ограничении потока нелегальных мигрантов в США через границу.