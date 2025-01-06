Трюдо заявил о намерении покинуть пост премьера Канады

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что хочет покинуть должность главы правительства и лидера правящей в Канаде Либеральной партии после того, как будет выбран новый председатель фракции. Его выступление на пресс-конференции транслировало агентство Reuters.

Трюдо пообещал продолжить выполнять свои обязанности до окончания этого процесса. Он также попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон не распускать парламент до 24 марта, на что та ответила согласием.

"Эта страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутреннюю борьбу, я не смогу быть лучшим вариантом на этих выборах", – отметил премьер-министр Канады.

По данным CBC News, в последнее время на Трюдо оказывается большое давление, так как его вынуждают уйти в отставку на фоне негативных результатов опросов общественного мнения, в том числе и среди его собственных сторонников.

Трюдо задумался о своей отставке после того, как в середине декабря прошлого года вице-премьер и министр финансов Канады Христи Фриланд сообщила о своем уходе в отставку.

