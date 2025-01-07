07 января, 18:43Политика
Сын Трампа прибыл в Гренландию
Фото: 123RF/maestroo
Сын избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, прибыл в Гренландию на фоне заявлений отца о необходимости для Штатов владеть островом.
"Гренландия – красивая!!!", – написал он на своей странице в социальной сети X.
По версии западных СМИ, сын Трампа прибыл в страну, не чтобы вести переговоры о покупке острова, а для долгой персональной поездки. Чуть позже его отец на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что сделка о покупке Гренландии должна состояться, чтобы территория вновь стала великой.
"Важно, чтобы будущее Гренландии определяли сами гренландцы, а не кто-то еще", подчеркнула датский премьер Метте Фредериксен в интервью телеканалу TV2.
На фоне заявлений Трампа о желании купить остров датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии, включая закупку двух кораблей, двух БПЛА и собачьих упряжек.
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