Сын Трампа прибыл в Гренландию

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Сын избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, прибыл в Гренландию на фоне заявлений отца о необходимости для Штатов владеть островом.

"Гренландия – красивая!!!", – написал он на своей странице в социальной сети X.

По версии западных СМИ, сын Трампа прибыл в страну, не чтобы вести переговоры о покупке острова, а для долгой персональной поездки. Чуть позже его отец на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что сделка о покупке Гренландии должна состояться, чтобы территория вновь стала великой.

"Важно, чтобы будущее Гренландии определяли сами гренландцы, а не кто-то еще", подчеркнула датский премьер Метте Фредериксен в интервью телеканалу TV2.

На фоне заявлений Трампа о желании купить остров датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии, включая закупку двух кораблей, двух БПЛА и собачьих упряжек.

