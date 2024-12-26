Трамп пообещал Канаде снижение налогов на 60% при присоединении к США

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что если Канада станет 51-м штатом, то налоги для канадцев снизятся более чем на 60%. Кроме того, в рождественском поздравлении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором.

"Счастливого Рождества <...> губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у его граждан слишком высоки, но если бы Канада стала 51-м штатом, то их налоги сократились более чем на 60%, их предприятия разрослись бы вдвое, а они сами были бы защищены как никакая другая страна в мире", – написал он.

Трамп также поздравил с Рождеством "замечательных китайских солдат, которые заботливо, но незаконно управляют Панамским каналом". Кроме того, избранный президент США поздравил Гренландию, отметив, что остров нужен Штатам в целях национальной безопасности.

"Мы там будем", – пообещал будущий глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть Гренландией. Он также сообщал о желании вернуть Панамский канал в собственность страны, раскритиковав высокие тарифы, взимаемые за использование канала.

Источники газеты New York Post сообщили, что Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, так как считает Штаты империей, которой необходимо расширяться. По их словам, избранный президент США благоволит бывшим лидерам Штатов, которые расширяли территории страны, проводя экспансии на континенте, и считает увеличение территорий страны "наследием, которое не может быть искажено или отнято".

