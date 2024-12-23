Bloomberg: Трамп привел слова Путина, говоря о завершении конфликта на Украине

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Новый президент США Дональд Трамп во время своего выступления на консервативной конференции в Финиксе процитировал слова Владимира Путина, затронув тему урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Во время своей речи избранный американский лидер призвал завершить боевые действия на Украине, из-за которых, по его словам, погибли миллионы солдат. По версии издания, речь идет о высказывании Путина, связанного с его возможной встречей с Трампом по поводу конфликта на Украине. При этом республиканец не стал разглашать детали о возможных переговорах и не давал конкретных обещаний.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта на Украине и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе".

Позже в Кремле опровергли сообщения об этом звонке. Однако Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию украинского конфликта. Между тем российский лидер не раз подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, в том числе и с Трампом.

