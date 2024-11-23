Конгрессмен Маккол заявил, что Трамп якобы встречался с Путиным насчет Украины

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Конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп якобы уже проводил личную встречу с Владимиром Путиным, в рамках которой они обсудили конфликт на Украине. Об этом законодатель сообщил в интервью Atlantic Council.

"Я знаю, что избранный президент (Трамп. – Прим. ред.) встречался с Путиным и сказал: "Пожалуйста, не нагнетайте обстановку". Он не последовал совету избранного президента", – приводит РИА Новости слова Маккола.

Американские СМИ ранее писали, что Дональд Трамп якобы провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого республиканец призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта на Украине и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе".

Позже в Кремле опровергли сообщения об этом звонке. Запросов от команды Трампа о телефонном разговоре с Путиным пока не поступало и подготовка к этому мероприятию не ведется, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, в том числе и с новоизбранным президентом Соединенных Штатов.