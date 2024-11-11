Песков опроверг сообщения СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа

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Сообщения зарубежной прессы о якобы состоявшемся телефонном разговоре между Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом ложны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, такой беседы не было. Появившиеся сообщения Песков назвал наиболее наглядным примером качества той информации, которая сейчас публикуется даже в достаточно уважаемых изданиях.

"Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка", – подчеркнул политик.

Накануне издание The Washington Post писало, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине.

По данным газеты, республиканец призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе". Трамп также якобы выразил заинтересованность в последующих контактах с Путиным для обсуждения скорейшего урегулирования конфликта.

В частности, будущий президент США намекнул, что поддержал бы мирную сделку, при которой российская сторона "удержит ряд территорий", сообщалось в статье.

