Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине

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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, передает РИА Новости.

"Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне", – подчеркнул Трамп в ходе своего выступления на конференции Turning Point USA.

Республиканец вновь отметил, что если бы он был действующим президентом США, то украинский конфликт никогда бы не произошел.

СМИ ранее писали, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта на Украине и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе".

Позже в Кремле опровергли сообщения об этом звонке. Запросов от команды Трампа о телефонном разговоре с Путиным пока не поступало и подготовка к этому мероприятию не ведется, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, в том числе и с Трампом.