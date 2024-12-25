New York Post: Трамп всерьез говорит о приобретении Гренландии и Панамского канала

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Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, так как считает Штаты империей, которой необходимо расширяться. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет газета New York Post.

"Президент серьезен на 100%", – рассказал один из источников, комментируя настрой Трампа по отношению к Гренландии и Панамскому каналу.

Другой собеседник газеты сообщил, что избранный лидер США верит, что империи, которые не растут, начинают рушиться. При этом сам Трамп благоволит бывшим лидерам Штатов, которые расширяли территории страны, проводя экспансии на континенте. По словам источника, Трамп считает увеличение территорий "наследием, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией".

Отмечается, что возможное присоединение Гренландии к США может стать самым крупным приобретением в истории страны.

Ранее Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть Гренландией. Он также сообщал о желании вернуть Панамский канал в собственность страны, раскритиковав высокие тарифы, взимаемые за использование канала.

