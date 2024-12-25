BBC: Дания увеличит расходы на оборону Гренландии после заявления Трампа

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Правительство Дании сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии после заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании приобрести остров. Об этом сообщает BBC.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен рассказал, что на увеличение обороны острова выделено не менее 1,5 миллиарда долларов. По его словам, это позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника с дальним радиусом действия, а также две дополнительные собачьи упряжки.

Кроме того, Дания планирует увеличить финансирование для повышения численности персонала Арктического командования в столице Нууке, а также модернизировать один из трех основных гражданских аэропортов Гренландии, чтобы тот мог принимать сверхзвуковые истребители F-35.

"Мы много лет не инвестировали в Арктику в достаточном объеме, теперь мы планируем более сильное присутствие", – заявил Поульсен.

Ранее Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом. Премьер-министр островного государства Муте Эгеде в ответ на это подчеркнул, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

Кроме того, избранный президент США пригрозил вернуть Панамский канал в собственность страны, раскритиковав высокие тарифы, взимаемые за использование канала.

