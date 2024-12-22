FT: Команда Трампа настаивает на выходе США из ВОЗ в день его инаугурации

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Команда Дональда Трампа, победившего на выборах президента в США, настаивает на выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день его инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на собственные источники.

Как выяснили журналисты, если США покинет ВОЗ, организация потеряет основной источник финансирования. Этот шаг практически лишит ее возможности проходить через чрезвычайные ситуации.

Комментируя это сообщение, бывший координатор по борьбе с распространением коронавируса Белого дома при администрации Джо Байдена Ашиш Джа подчеркнул, что многие сторонники Трампа расценивают выход Штатов из организации в первый же день его полномочий как символический ход.

При этом некоторые члены команды следующего американского президента выступают только за реформирование ВОЗ при участии Вашингтона. Однако сторонники полного разрыва связей с организацией оказались более влиятельными.

Ранее СМИ также сообщали, что команда Трампа планирует потребовать от членов Североатлантического альянса увеличивать траты на оборону. По словам одного из источников, избранный глава Белого дома согласится увеличить траты на оборону до 3,5%. Трамп намерен увязать рост расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли, добавил собеседник журналистов.