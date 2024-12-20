FT: команда Трампа потребует от НАТО увеличить траты на оборону до 5% ВВП

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Команда избранного американского президента Дональда Трампа планирует потребовать от членов Североатлантического альянса увеличивать траты на оборону. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что новый президент США потребует от стран – членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП", – подчеркнули авторы статьи.

По словам одного из источников, избранный глава Белого дома согласится увеличить траты на оборону до 3,5%. Трамп намерен увязать рост расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли, добавил собеседник издания.

Между тем, согласно данным СМИ, Евросоюз планирует высвободить из бюджета миллиарды евро, которые были предназначены на сокращение экономического неравенства, чтобы потратить их на военные расходы. В ближайшие недели страны ЕС получат информацию о том, что они смогут тратить средства фонда на поддержку оборонной промышленности.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что за последние два года объем оборонных расходов европейских стран составил 140 миллиардов долларов, две трети из них идут на новые заказы в США. Он также подчеркивал важность НАТО для Вашингтона в сфере обороны.

