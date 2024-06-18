Столтенберг заявил, что страны НАТО увеличили военные расходы на 18% в этом году

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Страны Североатлантического альянса в этом году повысили свои военные расходы на 18% по сравнению с 2023 годом. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом, пишет ТАСС.

По словам Столтенберга, 23 государства из всех 32 участников НАТО довели свои военные расходы до 2% ВВП в текущем году. По словам генсека, это самое большое увеличение военных расходов Альянса за десятилетия.

Столтенберг добавил, что это хорошая тенденция для США, поскольку две трети от этих денег идут на военные заказы в Штатах.

Ранее генсек НАТО заявлял, что страны Североатлантического альянса приступили к консультациям по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что подобные заявления являются нагнетанием напряженности. Он также обратил внимание, что Владимир Путин никогда не затрагивает ядерные вопросы по своей инициативе.