Столтенберг поддержал предложение ограничить перемещение российских дипломатов в ЕС

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поддержал предложение об ограничении перемещений по Европе российских дипломатов. С этим заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Ограничить движение этих офицеров разведки России – это то, что уже применялось раньше", – передает ТАСС слова Столтенберга.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что польские власти ввели ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. В связи с этим дипломаты из РФ сохранят право на перемещение исключительно по Мазовецкому воеводству, а консулы – только по территории своих регионов.

В свою очередь, российский посол в Польше Сергей Андреев заявлял, что введенные ограничения создадут сложности для работы дипмиссии из РФ.