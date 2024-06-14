14 июня, 16:35Политика
Столтенберг поддержал предложение ограничить перемещение российских дипломатов в ЕС
Фото: ТАСС/EPA/ZOLTAN MATHE
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поддержал предложение об ограничении перемещений по Европе российских дипломатов. С этим заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
"Ограничить движение этих офицеров разведки России – это то, что уже применялось раньше", – передает ТАСС слова Столтенберга.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что польские власти ввели ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. В связи с этим дипломаты из РФ сохранят право на перемещение исключительно по Мазовецкому воеводству, а консулы – только по территории своих регионов.
В свою очередь, российский посол в Польше Сергей Андреев заявлял, что введенные ограничения создадут сложности для работы дипмиссии из РФ.