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31 мая, 11:56

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Посол РФ в Польше: ограничения передвижений некритично осложнят работу дипломатов

Посол РФ назвал некритичными ограничения на передвижение дипломатов в Польше

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Введенные властями Польши ограничения на передвижение дипломатов России по территории страны создадут сложности для работы российской дипмиссии, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Это создаст определенные неудобства, они не будут носить критического характера", – сказал российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос во время выступления на телеканале "Россия 24".

О планах Варшавы ввести ограничения в отношении сотрудников дипведомств РФ в Польше ранее сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский. По его словам, эти нововведения подразумевают, что российские дипломаты сохранят право на перемещение исключительно по Мазовецкому воеводству, а консулы – только по территории своих регионов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые правила для дипломатов России в Польше, заявила, что Москва примет ответные меры в отношении польского посольства в столице и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Дипломат также подтвердила получение ноты посольством РФ в Польше и обратила внимание, что Варшава на протяжении последних лет намеренно создает для российского диппредставительства искусственные проблемы. Однако, по ее словам, все это является бессмысленным занятием.

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