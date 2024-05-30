Захарова: РФ примет ответные меры в отношении посольства и генконсульств Польши

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Польши ограничить передвижение российских дипломатов.

"Это далеко не первый шаг польских властей, направленный на то, чтобы осложнить работу российской дипломатической миссии в Польше", – цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что власти Польши на протяжении последних лет намеренно создают ряд искусственных проблем для посольства РФ, включая заморозку счетов и изъятие средств, массовую высылку сотрудников и другие. Однако все это является бессмысленным занятием, отметила она.

Вместе с этим Захарова подтвердила получение ноты посольством РФ в Польше. Согласно ей, с 1 июня российская сторона должна уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства РФ в Варшаве, а также генеральных консульств РФ в Гданьске, Кракове, Познани выехать за пределы воеводств, где работают учреждения. Уведомление должно содержать фамилии, сроки, цель поездки, средства транспорта и маршрут следования.

При этом, по словам дипломата, нота не содержит разъяснений по поводу вводимых мер. Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и другие сотрудники внешнеполитического ведомства страны связали новые требования с гибридной войной, которую Москва якобы ведет против Варшавы.

О намерении Варшавы ограничить передвижения сотрудников российских дипведомств в Польше ранее заявил глава МИД страны Радослав Сикорский. Он обратил внимание, что после начала их действий российские дипломаты смогут перемещаться только по Мазовецкому воеводству, а консулы – в границах своих регионов.

