Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного перемещения

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Власти Польши вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Мы (польские власти. – Прим. ред.) вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране", – передает РИА Новости слова Сикорского.

Глава польского МИД отметил, что российские диппредставители смогут перемещаться только в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы – в границах своих регионов. Сикорский подчеркнул, что это решение связано с кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем в Польше. По его словам, российскому посольству будет передана нота по этому вопросу. Однако ограничение не затронут диппредставителя России в Польше Сергея Андреева.

Ранее сообщалось, что Польша и страны Балтии могут ввести войска ну Украину при серьезных успехах российской армии. До этого стало известно, что Польша рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны (ПВО), находящихся около границы, против российских ракет.

Уточняется, что Киев обратился к Варшаве с просьбой о такой инициативе. Переговоры по данному вопросу в республике начались после того, как в марте ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд.