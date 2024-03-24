Варшава заявила, что российская ракета находилась в воздушном пространстве Польши

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Российская крылатая ракета 24 марта якобы некоторое время была воздушном пространстве Польши, после чего пересекла границу в обратном направлении. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил страны.

По его данным, объект якобы вошел в польское воздушное пространство возле села Осердув в Люблинском воеводстве и оставался там 39 секунд. При этом каких-либо доказательств военные не предоставили.

"Радары военных следили за ракетой на всем протяжении ее полета", – заявили в ВС Польши.

До этого польская сторона сообщала о том, что самолеты страны и ее союзников поднимались в воздух в связи с активностью авиации Москвы.

Ранее Владимир Путин заявил, что если Варшава введет свои войска на Украину, то уже не уйдет оттуда. Со слов российского лидера, польская сторона не выведет своих военнослужащих обратно, поскольку хочет вернуть земли, которые считает своими.

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