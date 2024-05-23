Польша изучает возможность использования ПВО против ракет ВС РФ над Украиной

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Польша рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны (ПВО), находящихся около границы, против российских ракет. Об этом сообщил представитель польского МИД Павел Вронский в интервью украинским изданиям.

"Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точек зрения, но решений по этому вопросу еще не принято", – приводит РИА Новости слова Вронского.

По словам дипломата, Киев обратился к Варшаве с просьбой о такой инициативе. Переговоры по данному вопросу в Польше начались после того, как в марте ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд, заявил Вронский.

В данный момент в рамках дискуссий обсуждается, как польские ПВО смогут сбивать российские ракеты над Украиной и каковы будут юридические последствия такого шага. При этом, по словам Вронского, о физической передаче зенитных комплексов Украине речи не идет.

В конце марта командование ВС Польши сообщило, что российская крылатая ракета якобы некоторое время была в воздушном пространстве страны, после чего пересекла границу в обратном направлении. Объект якобы был замечен около села Осердув в Люблинском воеводстве, однако каких-либо доказательств военные страны не предоставили.

Позже над территорией республики были подняты в воздух самолеты. Командование тогда заявило, что в стране запустили все процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства.