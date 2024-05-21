Премьер Польши заявил об аресте 9 человек якобы из-за диверсий по заказу РФ

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Польские правоохранители арестовали девять человек, которых подозревают в диверсиях, совершенных якобы по заказу РФ. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN24.

"На данный момент у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога", – сказал Туск.

По словам премьера страны, обвинения затронули граждан Польши, Украины и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что польские спецслужбы обнаружили и демонтировали в городе Катовице прослушку в помещении, где должно было пройти заседание Совета министров.

До этого бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Джаре Себастьян Далка был приговорен к 21 году тюрьмы за то, что он пытался передать секретную информацию "российскому агенту", который на самом деле был сотрудником ФБР под прикрытием.