В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу

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Полиция Сербии задержала на севере страны мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу, сообщает РИА Новости.

По информации МВД, из-за угроз безопасности президента республики на 48 часов задержан Драган Миятович из Сомбора.

Ранее Вучич неоднократно сообщал, что получает сотни угроз и агрессивных оскорблений в свой адрес и членов семьи. Полиция ранее несколько раз задерживала угрожавших.

Сербский лидер накануне заявил, что шокирован покушением на словацкого премьера Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине. Вучич назвал его братом и одним из редких независимых лидеров в Европе.

15 мая в городе Гандлова произошло нападение на премьера Словакии. Когда Фицо вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

На вертолете его доставили в больницу. Как передавали местные издания, у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Ему провели операцию. После хирургического вмешательства премьера ввели в состояние искусственной комы.