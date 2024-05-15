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15 мая, 20:04

Происшествия

Момент покушения на премьера Словакии попал на видео

Фото: ТАСС/EPA/JAKUB GAVLAK

Момент покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо попал на видео. На кадрах видно, как злоумышленник несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к гражданам после выездного заседания кабмина.

Охрана политика после выстрелов увела премьера к автомобилю.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. В этот момент прогремело несколько выстрелов, после которых премьер упал на землю.

Местные СМИ сообщали, что Фицо доставили на вертолете в больницу. При этом журналисты писали, что его жизнь находится вне опасности, но коллеги политика по партии уточнили, что угроза жизни еще сохраняется. Вскоре словацкие СМИ сообщили, что у премьера произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Предполагаемым нападавшим может быть 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, который выпустил нескольких сборников со своими произведениями.

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