15 мая, 20:04Происшествия
Момент покушения на премьера Словакии попал на видео
Фото: ТАСС/EPA/JAKUB GAVLAK
Момент покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо попал на видео. На кадрах видно, как злоумышленник несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к гражданам после выездного заседания кабмина.
Охрана политика после выстрелов увела премьера к автомобилю.
Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. В этот момент прогремело несколько выстрелов, после которых премьер упал на землю.
Местные СМИ сообщали, что Фицо доставили на вертолете в больницу. При этом журналисты писали, что его жизнь находится вне опасности, но коллеги политика по партии уточнили, что угроза жизни еще сохраняется. Вскоре словацкие СМИ сообщили, что у премьера произошло кровоизлияние в брюшной полости.
Предполагаемым нападавшим может быть 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, который выпустил нескольких сборников со своими произведениями.