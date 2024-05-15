Standard.sk: у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в среду, 15 мая, было совершено покушение, получил три ранения, у него кровоизлияние в брюшной полости. Об этом сообщил новостной портал standard.sk со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Фицо получил два ранения в область брюшной полости и одно ранение в плечо, при этом одна пуля прошла через живот в бедренную кость.

В настоящее время продолжается операция, в больницу Фицо был доставлен более часа назад, отмечает портал dennik.sk.

Премьер-министра Словакии ранили при стрельбе после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

По некоторым данным, нападение на Фицо совершил 71-летний мужчина. Телеканал Markiza проинформировал, что речь может идти о писателе из города Левице Юрае Цинтуле. По данным СМИ, он легально владел огнестрельным оружием.

