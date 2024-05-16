Песков заявил, что у Москвы не просили помощи в расследовании покушения на Фицо

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Словацкая сторона не обращалась к России за помощью в расследовании покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, сообщил газете "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил надежду, что Фицо удастся поправиться. По его словам, Москва желает ему скорейшего выздоровления.

"Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться", – сказал представитель Кремля.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда премьер вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

Его доставили на вертолете в больницу. Местные СМИ сообщили, что у премьера произошло кровоизлияние в брюшной полости.

После операции политика ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение 24 часов. Сама операция продлилась около 3 часов 40 минут.

Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба сообщил, что операция прошла успешно и жизни премьера страны ничего не угрожает.

Предполагаемым нападавшим может быть 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. СМИ ранее опубликовали видео, на котором пожилой мужчина заявлял, что не согласен с политикой правительства.

