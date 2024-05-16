Вице-премьер Словакии заявил, что жизни Фицо после покушения ничего не угрожает

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Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба сообщил, что жизни премьера страны Роберта Фицо ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости.

"Думаю, в конце концов он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает", – заявил он.

Тараба отметил, что операция прошла успешно.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда премьер вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

Фицо доставили на вертолете в больницу. Местные СМИ сообщили, что у премьера произошло кровоизлияние в брюшной полости.

После операции политика ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение 24 часов. Сама операция продлилась около 3 часов 40 минут.

Предполагаемым нападавшим может быть 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. СМИ ранее опубликовали видео, на котором пожилой мужчина заявлял, что не согласен с политикой правительства.

