ФСБ задержала жителя Биробиджана за подготовку поджога военкомата в День Победы

Фото: 123RF/grigorenko

Силовики задержали жителя Биробиджана, который по указанию спецслужб Украины планировал на 9 мая поджог пункта отбора на военную службу, расположенного в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления ФСБ, передает ТАСС.

По информации службы, украинские спецслужбы связались с мужчиной с помощью популярного мессенджера в Сети. Также выяснилось, что сам житель Биробиджана выступал против политического курса России и проведения СВО на Украине.

Во время обыска по месту жительства и в гараже обнаружили и изъяли зажигательную горючую смесь, которая была подготовлена мужчиной для совершения теракта. В связи с этим на подозреваемого завели уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта". Сейчас он задержан и заключен под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, который готовили двое россиян, завербованных военной разведкой Украины. По данным спецслужбы, в апреле 2024 года по предоставленным куратором координатам фигуранты изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство. Его якобы пытались заложить под железнодорожное полотно, однако злоумышленников задержали в момент совершения преступления.

