Экс-сотрудник АНБ США получил 21 год за попытку передать секретные сведения "агенту РФ"

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Джаре Себастьян Далка был приговорен к 21 году тюрьмы за то, что он пытался передать секретную информацию "российскому агенту", который на самом деле был сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием. Об этом со ссылкой на Минюст США сообщает ТАСС.

Экс-сотрудник АНБ признал свою вину по шести пунктам обвинения. В частности, он подтвердил, что использовал зашифрованную электронную почту, чтобы направить выдержки из трех документов, относящихся к категории "совершенно секретных" человеку, которого он считал российским агентом.

За свои услуги мужчина запрашивал вознаграждение в размере 85 тысяч долларов и изъявлял готовность передавать секретные сведения и в дальнейшем, отмечается в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что двое граждан были задержаны в Байройте по подозрению в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий в Германии. По информации газеты Spiegel, в преступлении подозреваются 39-летний и 37-летний немцы русского происхождения. Как указано в сообщении, их якобы завербовали спецслужбы РФ еще в прошлом году для подрыва маршрутов по поставке оружия Украине.