В Польше арестованы трое мужчин по подозрению в подготовке диверсии по заданию России

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Гражданин Польши и два гражданина Белоруссии были арестованы в Польше по делу о подготовке диверсии якобы по заданию российской разведки. Об этом сообщает пресс-служба агентства внутренней безопасности страны.

Мужчины были задержаны 27 мая в Варшаве и городе Прушкув. Им предъявили обвинение в участии в организованной международной преступной группировке, а также преступлениях террористического характера по заданию иностранной разведки. Согласно данным польских следователей, белорусы и поляк состояли в преступной группе, которая должна была совершать диверсии и поджоги по заданию спецслужб России.

Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее польские правоохранители арестовали девять человек, которых подозревают в диверсиях, совершенных якобы по заказу РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обвинения затронули граждан Польши, Украины и Белоруссии.

До этого сообщалось, что польские спецслужбы обнаружили и демонтировали в городе Катовице прослушку в помещении, где должно было пройти заседание Совета министров.