Генсек НАТО: две трети оборонных расходов Европы идут на новые заказы в США

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За последние два года объем оборонных расходов европейских стран составил 140 миллиардов долларов, две трети из них идут на новые заказы в США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам политика, сейчас свыше 20 стран НАТО тратят более 2% средств на оборону и большая часть этих денег идет в Америку. Столтенберг также подчеркнул важность НАТО для Соединенных Штатов Америки в сфере обороны.

Ранее генеральный секретарь Альянса заявил, что страны НАТО приступили к консультациям по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Он уточнил, что транспарентность в данном вопросе пошлет прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Столтенберга по поводу ядерного оружия нагнетанием напряженности. Представитель Кремля указал на то, что Владимир Путин никогда не затрагивает ядерные вопросы по своей инициативе.