Генсек НАТО: две трети оборонных расходов Европы идут на новые заказы в США

17 июня, 21:38Политика
Фото: ТАСС/EPA/ZOLTAN MATHE
За последние два года объем оборонных расходов европейских стран составил 140 миллиардов долларов, две трети из них идут на новые заказы в США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам политика, сейчас свыше 20 стран НАТО тратят более 2% средств на оборону и большая часть этих денег идет в Америку. Столтенберг также подчеркнул важность НАТО для Соединенных Штатов Америки в сфере обороны.
Ранее генеральный секретарь Альянса заявил, что страны НАТО приступили к консультациям по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Он уточнил, что транспарентность в данном вопросе пошлет прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Столтенберга по поводу ядерного оружия нагнетанием напряженности. Представитель Кремля указал на то, что Владимир Путин никогда не затрагивает ядерные вопросы по своей инициативе.
Новости мира: в НАТО начали консультации по ядерному оружию