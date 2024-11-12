FT: ЕС готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на военные расходы

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Евросоюз планирует высвободить из бюджета миллиарды евро, которые были предназначены на сокращение экономического неравенства, чтобы потратить их на военные расходы. Об этом пишет британская газета Financial Times.

"Брюссель меняет свою политику расходов, чтобы потенциально перенаправить десятки миллиардов на оборону и безопасность", – указано в публикации.

По данным издания, текущий бюджетный план Евросоюза, составленный на 2021–2027 годы, предусматривает выделение 392 миллиардов евро на сокращение экономического неравенства, однако за прошедшие годы были израсходованы менее 5% этого бюджета.

Издание сообщает, что в ближайшие недели страны ЕС получат информацию о том, что они смогут тратить средства фонда на поддержку оборонной промышленности.

Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Будапеште продлили миссию по подготовке Вооруженных сил Украины на два года с бюджетом 409 миллионов евро.

Кроме того, в конце августа текущего года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что военная помощь ЕС Киеву достигла 43,5 миллиарда евро. По его словам, если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро.