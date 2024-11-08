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Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что некоторые депутаты Верховной рады не поддерживают планы Киева по урегулированию конфликта, а работают в интересах России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее депутат Рады Евгений Шевченко рассказал, что написал письмо избранному президенту США Дональду Трампу и попросил его помочь в "прекращении диктатуры и беззакония" на Украине.

Ермак предположил, что некоторые парламентарии запутались в вопросах нацбезопасности, интересов и будущего страны.

"Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ", – отметил он.

По его словам, план победы Украины и так называемая формула мира являются "путем к справедливости".

Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сказал, что Зеленский в целях понравиться Трампу постарается стать "миротворцем" в его глазах. Но, по его мнению, в откровенность и мирные планы украинского лидера никто не поверит.

В свою очередь, немецко-финский предприниматель Ким Дотком указал, что после победы Трампа на выборах президента США Зеленскому "придет конец". С его слов, трудности появятся не только у президента Украины, но и его союзников, в числе которых глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.