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Украинский лидер Владимир Зеленский в целях понравиться избранному президенту США Дональду Трампу постарается стать "миротворцем" в его глазах. Таким мнением поделился председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в колонке "Смотрим.ру".

"Зеленский уже примеряет на себя одежды миротворца и репетирует перед зеркалом американскую улыбку, стараясь понравиться Трампу", – отметил политик, добавив, что в откровенность и мирные планы Зеленского никто не поверит.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основатель файлообменников Megaupload и Mega, заявил, что после победы Трампа на выборах президента США Зеленскому "придет конец".

По его словам, серьезные трудности возникнут не только у украинского лидера, но и у его союзников, в число которых входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

