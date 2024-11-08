Песков опроверг передачу Россией послания Украине через премьера Венгрии

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Россия не передавала никаких посланий Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что конкретных планов о проведении встречи Владимира Путина с Орбаном нет.

"Нет, через Орбана ничего не передавал. И пока никаких конкретных планов о встрече с Орбаном тоже нет", – сказал Песков.

В июле венгерский премьер посетил Киев, где предложил рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров. После этого политик направился в Москву. Он принял участие во встрече с Путиным. В ходе беседы они обсуждали мирные инициативы, предложенные российским президентом.

По информации СМИ, Венгрия стала одной из семи стран, которые выступили против вступления Украины в НАТО во время конфликта. Кроме того, Орбан продолжает блокировать финансирование Евросоюза для вооружения Киева.