08 ноября, 15:27Политика
Песков опроверг передачу Россией послания Украине через премьера Венгрии
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Россия не передавала никаких посланий Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также отметил, что конкретных планов о проведении встречи Владимира Путина с Орбаном нет.
"Нет, через Орбана ничего не передавал. И пока никаких конкретных планов о встрече с Орбаном тоже нет", – сказал Песков.
В июле венгерский премьер посетил Киев, где предложил рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров. После этого политик направился в Москву. Он принял участие во встрече с Путиным. В ходе беседы они обсуждали мирные инициативы, предложенные российским президентом.
По информации СМИ, Венгрия стала одной из семи стран, которые выступили против вступления Украины в НАТО во время конфликта. Кроме того, Орбан продолжает блокировать финансирование Евросоюза для вооружения Киева.
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