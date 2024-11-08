Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не смогли подписать соглашение о безопасности

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Киев и Будапешт не подписали двустороннее соглашение о безопасности по итогам саммита Европейского политического сообщества в Венгрии. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он объяснил, что документ не подписали из-за того, что венгерская сторона отказалась внести в него пункт о поддержке вступления Украины в НАТО.

"Так как этого (пункта в соглашении. – Прим. ред.) нет, этот документ не подписан. На этом точка", – цитирует Зеленского ТАСС.

Владимир Зеленский прибыл в Будапешт 7 ноября для участия в саммите Европейского политического сообщества. Это стало его первым визитом в Венгрию впервые с 2022 года.

По информации СМИ, Венгрия стала одной из семи стран, которые выступили против вступления Украины в НАТО во время конфликта. Кроме того, венгерский премьер Виктор Орбан продолжает блокировать финансирование Евросоюза для вооружения Киева.