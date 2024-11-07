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Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Венгрию впервые с 2022 года. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Между тем во время церемония прибытия украинский лидер сказал, что комментарии для прессы будут даны после проведенных встреч.

Президента Украины ждет тривиальная судьба – он будет уничтожен покровителями, сказал ранее депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут. С его слов, предпосылки к ликвидации Зеленского уже имеются. Например, один из американских радиокомментаторов открыто говорил, что таких людей, как украинский президент, Вашингтон обычно "быстро уничтожает".

Кроме того, ситуация для Зеленского крайне нелегкая, особенно на фоне победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, так как Киев сильно пытался помешать тому избраться в 2016 году, добавил Бут.