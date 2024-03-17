Европейские страны НАТО не могут выполнить оборонные расходы – СМИ

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Европейским странам – союзникам по НАТО необходимо увеличить собственные оборонные расходы на 56 миллиардов евро в год, для того, чтобы достичь целевого показателя Альянса, установленного на уровне в два процента от ВВП. Об этом со ссылкой на отчет Института экономических исследований (IFO) сообщает газета Financial Times.

"Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности", – указано в сообщении.

Специалисты пишут, что эти страны сталкиваются с высоким уровнем госдолга, а также дефицитом бюджета, что создает дополнительное финансовое давление в условиях замедления экономического роста.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ЕС должен выделять на помощь Украине средства наравне с США. По его словам, Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину, что политик считает несправедливым по отношению к Америке и к американскому налогоплательщику.

До этого глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто признал, что российские мощности военного производства превосходят западные. Он также добавил, что РФ сделала свою экономику "более оснащенной и гибкой, чем НАТО".