На замену уничтоженных на Украине ЗРК Patriot могут уйти годы – СМИ

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Чтобы приобрести новые системы ЗРК Patriot взамен двух уничтоженных под Покровском в ДНР, может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Об этом сообщает Forbes.

В материале отметили, что стоимость данной покупки чрезмерно велика для бюджета Украины, поэтому Киев будут ждать получения новой системы Patriot в виде пожертвования от США.

В январе СМИ сообщали, что Вашингтон не сможет продолжать поставлять Киеву ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Их стоимость составляет от двух до четырех миллионов долларов за штуку, уточняли журналисты.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украина "может остановить Путина" при американской военной поддержке. Байден также утверждает, что РФ в случае победы якобы не остановится на Украине.

В связи с этим глава Белого дома призвал конгрессменов согласовать законопроект по национальной безопасности, включающий выделение помощи Киеву.

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