06 января, 17:34Политика
США скоро не смогут поставлять Киеву ракеты для ЗРК Patriot – СМИ
Фото: AP Photo/Michal Dyjuk
Вашингтон не сможет продолжать поставлять Киеву ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает газета The New York Times.
"США скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку", – отмечается в сообщении.
До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.
Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет поддерживать Украину в будущем, но не обязательно на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах.
Ранее глава США Джо Байден заявил об угрозах для Североатлантического альянса в связи с украинским конфликтом. Он утверждает, что Россия якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения США в конфликт.
Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ
Читайте также