США скоро не смогут поставлять Киеву ракеты для ЗРК Patriot – СМИ

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Вашингтон не сможет продолжать поставлять Киеву ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает газета The New York Times.

"США скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку", – отмечается в сообщении.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.

Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет поддерживать Украину в будущем, но не обязательно на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах.

Ранее глава США Джо Байден заявил об угрозах для Североатлантического альянса в связи с украинским конфликтом. Он утверждает, что Россия якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения США в конфликт.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ