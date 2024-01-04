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04 января, 21:42

Политика

США продолжат поддерживать Украину, но не обязательно на прежнем уровне – Госдеп

Фото: depositphotos/erik3804

США будут поддерживать Украину в будущем, но не обязательно на прежнем уровне. Об этом сообщил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", – заявил Миллер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не имеет плана "Б" в случае сокращения помощи и поставок вооружений со стороны западных стран. По словам Кулебы, на Украине тем не менее рассчитывают, что Запад продолжит оказывать военную поддержку.

Ранее СМИ сообщали о том, что западные страны могут перестать поддерживать Украину из-за успехов российской армии. По данным журналистов, на сегодняшний день Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад.

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