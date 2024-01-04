В Киеве заявили об отсутствии запасного плана в случае сокращения западной помощи

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Украина не имеет плана "Б" в случае сокращения помощи и поставок вооружений со стороны западных стран. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

Он добавил, что Киев уверен в своем основном плане и всегда будет бороться с имеющимися у ВСУ ресурсами. По словам Кулебы, на Украине тем не менее рассчитывают, что Запад продолжит оказывать военную поддержку.

Ранее СМИ сообщали о том, что западные страны могут перестать поддерживать Украину из-за успехов российской армии. По данным журналистов, на сегодняшний день Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад.

До этого норвежские власти разрешили местным организациям напрямую продавать оружие и прочую военную продукцию Украине. Теперь компании могут обращаться за необходимой лицензией в МИД Норвегии.

Военные эксперты оценили ситуацию с поставками западного вооружения Украине