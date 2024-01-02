В Норвегии разрешили местным компаниям продажу военной продукции Киеву

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Норвежские власти разрешили местным организациям напрямую продавать оружие и прочую военную продукцию Украине. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Данное изменение вступило в силу с 1 января 2024 года. Теперь местные компании могут обращаться за необходимой лицензией в МИД Норвегии.

При этом заявляется, что власти страны продолжат придерживаться решения парламента от 1959 года, по которому Норвегия не допустит продажи оружия в районы, где идет война или существует ее угроза.

Министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде объяснил этот шаг чрезвычайной ситуацией, в которой оказалась Норвегия вместе с ее союзниками.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что страна передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны. По его словам, Великобритания продолжает поддерживать Украину и стремится восполнить арсенал систем противовоздушной обороны, которые королевство посылало Киеву ранее.

До этого СМИ сообщали о том, что Соединенные Штаты и Германия стали главными донорами тяжелого вооружения для Киева. Уточнялось, что меньшие страны испытывают проблемы с собственным арсеналом из-за помощи Киеву.

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