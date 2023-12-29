США и ФРГ передали больше всего тяжелого вооружения Украине – СМИ

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Соединенные Штаты и Германия стали главными донорами тяжелого вооружения для Киева. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Politico.

"Тем не менее даже сумма военных обязательств всех членов Европейского союза перед Киевом не дотягивает до американских взносов в размере 2 миллиардов евро", – говорится в материале СМИ.

Уточняется, что меньшие страны испытывают проблемы с собственным арсеналом из-за помощи Киеву. Например, Чехия отправила на Украину около 60% своих запасов тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил Киеву военную помощь на 250 миллионов долларов. В ее состав вошли боеприпасы для систем ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и патроны для стрелкового оружия.

СМИ также заявили, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе 2024 года из-за "крайне высокой неопределенности" в бюджете страны.

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