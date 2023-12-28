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Россия в следующем году увеличит силу наступления в зоне спецоперации, благодаря чему сможет занять все большее количество населенных пунктов на Украине. В связи с этим перспективы властей Киева являются мрачными, даже несмотря на попытки ВСУ атаковать военные объекты РФ в Крыму. Об этом сообщил в газете The Daily Telegraph отставной полковник ВС Британии Ричард Кемп.

"Длительное контрнаступление Киева провалилось. Несмотря на героические бои, оно привело к захвату небольшого куска территорий ценой огромных потерь", – уточнил он.

Кроме того, эксперт отметил, что российская армия, начав активное наступление на передовой, смогла занять Марьинку в ДНР. По его словам, такое достижение для ВС РФ стало крупнейшим боевым успехом со времен взятия Россией Артемовска, которое произошло в мае 2023 года.

"Эта опорная точка позволит Москве вклиниться в оборону Украины дальше на юге", – добавил Кемп.

Также эксперт подчеркнул, что освобождение Марьинки имеет стратегическое значение, так как может привести к сокращению помощи Украине со стороны мирового сообщества, особенно США. Как он утверждает, в период выборов американские власти не смогут больше оправдывать выделение дополнительных миллиардов долларов для Украины, когда в стране присутствует высокая инфляция.

Более того, Кемп указал и на рост популярности националистических партий в Европе, что также ставит под угрозу выделение средств для оказания помощи Украине. При этом, по его словам, в Великобритании, например, пока сохраняется двухпартийная поддержка властей Киева. Однако оборонная промышленность Британии иссякла, поэтому украинцам будет нечего предложить, подчеркнул он.

Кемп также надеется, что власти Великобритании смогут взять на себя дипломатическую роль, чтобы убедить международные страны в необходимости оказывать помощь Украине.

"Если Россия нанесет поражение Украине, то это произойдет из-за вялой поддержки со стороны США и Европы, от которых Киев полностью зависит, из-за необоснованного страха перед (президентом России Владимиром Путиным. – Прим. ред.) Путиным", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви, являющийся одним из главных экспертов в шведских СМИ по теме Украины и обещавший ВСУ победу в 2023 году, отбросил свой оптимизм и признал неправоту после провала украинского контрнаступления.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно передать Украине все мировое вооружение и все денежные средства, однако она все равно не выиграет в конфликте с Россией.



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